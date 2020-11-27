«محمد بن راشد للإسكان» تطلق بطاقة خصومات خلال «ديكوبيلد 2020»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

شهدت النسخة الرابعة من معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والإستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2020» الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتختتم فعالياته غداً، إطلاق المؤسسة لبطاقة «الإسكان» إحدى المبادرات التي تهدف إلى تسهيل رحلة المواطنين في بناء أو تجهيز أو صيانة وتجميل مساكنهم، من خلال توفير خدمات مبتكرة تساعدهم في الوصول إلى الخدمات الإسكانية بأبسط الطرق وأسرعها.

وتستهدف البطاقة متعاملي المؤسسة، حيث يستفيد حاملها من خصومات راوحت بين 20 إلى 50% لدى 50 شركة متخصصة في مجال البناء والديكور والصيانة والأثاث، وسيزيد عدد الشركات في المستقبل ليستفيد منها أكبر عدد من المتعاملين.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان سامي قرقاش، أن المؤسسة تحرص دوماً على توفير خدمات إسكانية تتوافق مع متطلبات المواطنين، وأنها تمضي قدماً نحو تحقيق مبادرات إسكانية رائدة تسهم في إسعاد متعامليها، وتسهل عليهم إنجاز مساكنهم من خلال عدد من الحلول والإستراتيجيات التي تلبي طموحاتهم وتوفر لهم الحياة الكريمة.

ولفت إلى أن «بطاقة إسكان» تعزز تنوع المبادرات التي تقدمها المؤسسة والتي من شأنها أن تتيح خيارات واسعة للمواطنين لإختيار أفضلها بالنسبة لهم فضلاً عن التخفيف عن المستفيدين وتحقيق سعادتهم واستقرارهم بدءاً من إختيار النموذج المناسب وصولاً للإستلام النهائي للمسكن.

وأشار قرقاش إلى أن إطلاق بطاقة «الإسكان» جاء من خلال معرض ديكوبيلد، لأن هذا الحدث بحد ذاته مبادرة تحرص المؤسسة على تنظيمها سنوياً لإبراز دور المؤسسة الريادي في تبني المبادرات والفعاليات التي تسهم في تحقيق الإستقرار السكني خاصة في ظل إهتمام الحكومة بمحور الإسكان كأولوية لضمان راحة المواطن ورفاهيته.

ولفت إلى أن معرض «ديكوبيلد» يجسد الرؤية الحكيمة التي تنتهجها قيادة دولة الإمارات، كما يعكس أهمية الدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمنظومة الإسكان الحكومي وتشجيع الشراكة ما بين القطاعين الخاص والحكومي لخدمة المواطن.

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