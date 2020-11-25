سماء الإمارات تشهد تقارباً نادراً بين المشتري وزحل

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يحدث تقارب نادر بين كوكبي المشتري وزحل في 21 ديسمبر المقبل، وسيتمكن سكان الإمارات وبقية العالم من مشاهدته.

وقال إنه من الآن وحتى 21 ديسمبر 2020، سيقترب كوكبا زحل والمشتري من بعضهما بعضاً تدريجياً في السماء الظاهرية من الأرض حتى يفصل بينهما عُشر درجة، مشيراً إلى أن هذا التقارب حدث قبل ذلك منذ أكثر من 378 سنة من الوقت الحالي.

وشرح أنه في التاريخ المشار إليه سيقترب كوكبا المشتري وزحل في حدود عُشر درجة (1/‏‏10 درجة) من بعضهما بعضاً، وسيكونان في برج الدلو فوق الأفق الغربي مع غروب الشمس، وإذا لم تكن رؤيتك ممتازة فسيبدو الكوكبان كجرم سماوي واحد تلك الليلة في مشهد يمكن لأهل الأرض رصده بالعين المجردة بكل سهولة.

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