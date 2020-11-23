موارد الشارقة تعلن عطلة يومي "الشهيد" و"الوطني"

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة العطلة الرسمية لموظفي حكومة الشارقة بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني التاسع والأربعون لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020م على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 6/ 12/ 2020م ، باستثناء الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة .

وبهذه المناسبة رفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي _ ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة. راجياً من الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة على الدولة بمزيد من التقدم و الازدهار .

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