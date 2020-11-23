"الموارد البشرية" تعتمد العطلة الرسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة يومي "الشهيد" و"الوطني"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الــ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر2020، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020.

واستثنى القرار الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفين يعملون بتظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام خلال أيام العطلة.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهاتين المناسبتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news