حاكم الشارقة يتفقد مشروعات تطويرية في خورفكان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تفقّد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، عدداً من المشروعات التنموية والحيوية في مدينة خورفكان، في إطار حرص سموه الدائم على متابعة مشروعات الإمارة ورفدها بالمرافق الخدمية والمواقع السياحية.

كان في استقبال سموه، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات والبنية التحتية في إمارة الشارقة، المهندس صلاح بن بطي المهيري.

واستهل سموه زيارته بتفقد سير الأعمال الأخيرة والتشطيبات النهائية لمشروع «مدرج خورفكان».

وتجول في المدرج متفقداً المدرج وأماكن الجلوس المختلفة والزوايا وجنبات المدرج، كما اطلع على بعض الصور واللقطات الخاصة بالمشروع الجاري إنشاؤه على مساحة 400 ألف قدم مربعة، واستمع إلى تفاصيل المشروع من المهندسين، وأبدى الملاحظات والتوجيهات الخاصة باللمسات الأخيرة للمشروع.

توجه صاحب السمو حاكم الشارقة بعد ذلك إلى سد الرفيصة، وتفقد المكان، ووجّه بإضافة جلسات عائلية مظللة، تتضمن مستلزمات الجلوس والراحة ومواقع للشواء.

كما وجه بعمل مواقف سيارات، ودورات مياه إضافية في سد الرفيصة، وإنشاء مسار جبلي يربط بين المواقف الحالية وقناة الرفيصة المائية، ثم الوصول إلى برجَي الرفيصة والعودة مرة أخرى إلى المواقف، بجانب جلسات عائلية على قناة الرفيصة مباشرة، إضافة إلى المرافق الموجودة حالياً في المكان، كالمطعم والمقهى ومنطقة الألعاب، لتوفير أعلى درجات الراحة والترفيه لرواد المكان.

وسيفتتح مدرج خورفكان قريباً، ضمن حفل ضخم وعروض كبيرة، تتضمن عرض فيلم «خورفكان»، الذي أضيفت إليه تفاصيل جديدة لم يكن يتضمنها أثناء عرضه الأول، عند افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة طريق خورفكان، وذلك استكمالاً للأحداث التي دارت في فترة الغزو البرتغالي لمدينة خورفكان.

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