المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مواقف

جدد زوار، لمنطقة السفارات في دبي، شكاواهم من عدم وجود مواقف كافية للسيارات، ما يضطرهم إلى الانتظار فترات طويلة، قبل الحصول على مواقف، مطالبين الجهات المعنية بحل هذه المشكلة.

شارع

لاحظ سكان في عجمان أن شارع الخدمات الموازي لشارع بدر، تحول إلى ما يشبه أماكن غسيل السيارات، بسبب وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بغسل سيارات الزوّار في المواقف.

توفير

استغرب قارئ تلقى عرضاً من إحدى شركات السيارات المحلية، يفيد بأنه سيوفر مبلغاً يصل حتى 45 ألف درهم، في حال شرائه سيارة من الشركة المعنية، متسائلاً عن صدقية بعض الإعلانات، وداعياً إلى ضرورة مراقبتها.

تأخر

اشتكى متعامل مع بطاقة «دبي فيرست» الائتمانية من تأخر حصوله على البطاقة الخاصة به، رغم مرور ثلاثة أشهر على إجراء المعاملة، مشيراً إلى أنه تواصل أكثر من مرة مع خدمة العملاء، قبل أن يكتشف أنه لا توجد معاملات خاصة به على النظام الخاص بالشركة.

ألعاب

لاحظ مستهلكون في مراكز لتجارة التجزئة حملات تخفيضات بنسب كبيرة على ألعاب الأطفال، لتنشيط مبيعاتها، وصلت لأقل من خُمس سعرها السابق. وعرض متجر تخفيضاً على لعبة بسعر 270 درهماً، لتباع بـ39 درهماً فقط، الأمر الذي قد يعكس مبالغة الكثير من المحال بأسعار ألعاب الأطفال سابقاً.

كلاب

طالب قراء، يسكنون في مبانٍ متعددة الطوابق، أصحاب المكاتب العقارية، بالاشتراط على المستأجرين الجدد عدم اقتناء الكلاب داخل الشقق، كون المباني السكنية لا تصلح لمثل هذه الحيوانات، لما تتسبب به من تلويث للبيئة، وإزعاج للسكان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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