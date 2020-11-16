دبي تحتفي وتشارك سلطنة عمان أفراحها باليوبيل الذهبي لعيدها الوطني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك دبي سلطنة عمان احتفالاتها باليوبيل الذهبي للعيد الوطني الذي يصادف الـ 18 من نوفمبر، في مشهد يجسد عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك الذي يجمع بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والشعبين الشقيقين.

وبهذه المناسبة العزيزة تحتفي دبي بتنظيم مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية المميزة في مختلف أرجاء الإمارة، بالإضافة إلى تقديم التهنئة على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الإجتماعي وكذلك شاشات هيئة الطرق والمواصلات في الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث ستنتشر هذه التهنئة في حوالي 5000 موقع في مختلف أنحاء المدينة بما فيها محطات مترو دبي، ومحطات الباصات وسيارات الأجرة. فيما تبقى دبي الوجهة الأمثل للعائلات العمانية والخليجية وكذلك الزوار من مختلف دول العالم لقضاء أجمل العطلات بها.

وأصبح بإمكان الأشقاء العمانيين زيارة دبي برا مع بدء التنقل عبر المنافذ البرية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة. حيث بإمكانهم قضاء أجمل الأوقات في العديد من المعالم السياحية ومناطق الجذب الرئيسية في المدينة، وكذلك الاستمتاع بالفعاليات والعروض الترويجية التي يتم تنظيمها احتفاء بهذه المناسبة.

وتقدّم دبي لزوارها الكثير من الخيارات والتجارب بما تزخر به من معالم سياحية، ومناطق جذب ووجهات ترفيهية، ومراكز تسوّق راقية، وعروض مذهلة. وذلك في الوقت الذي نجحت فيه المدينة بإعادة فتح أنشطتها الاقتصادية بشكل تدريجي وكذلك استئناف استقبال السياح من عدة وجهات عالمية اعتبارا من 7 يوليو الماضي مع حرصها على اتباع الإجراءات الوقائية في مختلف نقاط الاتصال المباشر مع الجمهور وزوارها لضمان صحتهم وسلامتهم. وهو ما جعلها تكسب ثقة الهيئات العالمية ومن بينها مجلس السياحة العالمي للسفر والسياحة الذي قام بدوره بمنحها ختم السفر الآمن لتعزز بذلك من مكانتها كإحدى أكثر الوجهات أمانا في العالم. كما أنها عززت ذلك أيضا بإطلاق عدد من المبادرات المتميزة لزيادة مستوى الطمأنينة لدى سكانها وكذلك زوارها، حيث جاءت مبادرة ختم "دبي الضمانة"(DUBAI ASSURED) الذي يتعاون في تطبيقه "دبي للسياحة"، ودائرة التنمية الاقتصادية "اقتصادية دبي"، و"بلدية دبي" والذين يمنحون بدورهم هذا الختم للفنادق، ومراكز التسوق والمحال التجارية، والمطاعم والمقاهي، والوجهات السياحية والترفيهية التي تظهر امتثالاً كاملاً بإرشادات الصحة والسلامة والبروتوكولات الوقائية المعمول بها في عموم الإمارة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، "يسرني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبا بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي للعيد الوطني، متمنياً لهم الازدهار والرخاء والتقدم. وإننا إذ نحتفي بهذه المناسبة فإننا نعبر عن فرحتنا مع أشقائنا العمانيين بهذا اليوم المجيد. وهو يمثل عمق العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان اللتان يجمعهما تاريخ مشترك، واحترام متبادل، ويعمل قادة البلدين باستمرار على تطوير العلاقات بما يرقى إلى طموح الشعبين الشقيقين".

وأضاف الخاجة قائلا: "على الرغم من أن هذه المناسبة العزيزة تأتي في ظروف استثنائية مع تداعيات جائحة "كوفيد-19"، إلا أننا حريصون على مشاركة أشقائنا فرحتهم وإتاحة الفرصة أمامهم وكذلك أمام المواطنين والمقيمين والزوار للاستمتاع بالتجارب المميزة التي توفرها دبي وكذلك

الاستفادة من العروض الترويجية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة سكان دبي وضيوفها".

وفي ما يلي أبرز الأنشطة والفعاليات الاحتفالية التي ستُقام في أرجاء المدينة:

برج خليفة: سيستمتع الجمهور والضيوف بمشاهدة أبرز المعالم الشهيرة في دبي، ومن ضمنها برج خليفة الذي سيضاء بألوان العلم العماني الأحمر والأبيض والأخضر، وذلك تعبيراً عن أواصر الصداقة والمحبة ومشاعر الاحترام التي تجمع ما بين البلدين الشقيقين. ويمكن مشاهدة ذلك بتاريخ 18 نوفمبر.

برج العرب: سيتزين برج العرب أيضا بألوان العلم العماني إبتهاجا بهذه المناسبة التي تجسد خمسين عاما من النهضة. وسيضاء البرج بتاريخ 18 نوفمبر من الساعة 7 حتى الساعة 11 مساء.

برواز دبي: سوف يضاء برواز دبي بالألوان الزاهية احتفالا بالعيد الوطني، تعبيرا عن الإنجازات الكبيرة التي شهدتها سلطنة عمان على مدار خمسين عاما. حيث سيتمكن الجمهور من الاستمتاع بمشاهدة ذلك بتاريخ 18 نوفمبر من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 9 مساء.

عرض تخيّل والفرقة الشعبية: سيتمكن زوار دبي فستيفال سيتي مول بتاريخ 18 نوفمبر من مشاهدة عرض تخيل المميز الذي سيتخذ مفهوم العيد الوطني الخمسين لسلطنة عمان، ليقدم عرضا ممتعا ما بعد الساعة الثامنة والتاسعة. ومن جهة أخرى ستقوم إحدى الفرق الشعبية بتقديم عروضها الفلوكلورية في الفترة من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 10 مساء من ذاك اليوم.

عروض نافورة النخلة: احتفاءً بهذه المناسبة ستقوم "نافورة النخلة" في "ذي بوينت" الوجهة الأولى لنمط الحياة وتناول المأكولات في دبي من "نخيل" بإقامة عرض رائع يتخذ من مفهوم العيد الوطني العماني مفهوما له، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تتراقص النافورة التي افتتحت مؤخرا على ألحان هذه المناسبة الوطنية لسلطنة عمان الشقيقية. فيما يمكن للجمهور مشاهدة العرض من الساعة 7 حتى الساعة 10:30 مساء.

الفرق الشعبية: بإمكان زوار كل من دبي مول، وابن بطوطة مول، وكذلك دبي فستيفال سيتي مول، ومول الإمارات الاستمتاع بمشاهدة عروض الفرق الشعبية التي ستقدم عروضها الفلوكلورية ما بين الساعة 4 حتى الساعة 10 مساء في 18 نوفمبر.

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