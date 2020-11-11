13 "بروتوكولاً" تُمكّن مواطني الدولة والمقيمين من إجراء مناسك "العُمرة"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

نشر الموقع الرسمي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، قائمة بالضوابط العامة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، تضمنت 13 إجراءًا أو اشتراطاً يجب استفائها، بينها 6 "بروتوكولات" لاستحقاق العمرة على مستوى مواطني الدولة، أولها أن تكون الفئة العمرية وفقا لاشتراطات وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، والثاني، تقديم شهادة فحص (بي سي آر) بنتيجة سلبية تثبت خلو الراغبين في أداء العمرة من فيروس "كورونا" المستجد، تم إصدارها من مختبر موثوق من الدولة (على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة العربية السعودية).

وتضمن البروتوكول الثالث، ضرورة الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقاً للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق "اعتمرنا"، وكذلك تحميل تطبيق "توكلنا" عند الوصول إلى المملكة العربية السعودية وإدخال البيانات الطلب تصريح العمرة بعد 3 أيام، فيما شمل البروتوكول الخامس، توافر حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر، وأخيراً ينبغي توافر خدمات السكن، مع 3 أيام عزل صحي فور الوصول للمملكة العربية السعودية، بجانب خدمة النقل بين المنافذ والسكن، وفقاً للمكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر من المواطنين.

وبحسب الهيئة، تضمنت قائمة الضوابط العامة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، 7 بروتوكولات استحقاق العمرة للمقيمين، تشمل، تناسب الفئة العمرية للمعتمر لاشتراطات وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، وتقديم شهادة فحص (بي سي آر) بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من الدولة على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة العربية السعودية .

كما تضمنت البروتوكولات السبعة، ضرورة الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق "اعتمرنا"، وتحميل تطبيق "توكلنا" عند الوصول إلى المملكة العربية السعودية وإدخال البيانات بعد 3 أيام، وكذلك توافر حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر عن طريق الحملات المرخصة بالدولة .

وبحسب الهيئة يجب على الراغبين في العمرة من المقيمين بالدولة أيضاً، إبرام عقد العمرة مع الحملات المعتمدة يتضمن خدمات السكن ( تشمل 3 أيام عزل صحي فور الوصول للمملكة العربية السعودية)، والخدمات الميدانية ( تشمل التنقل بين الحرم والسكن والميقات )، وأخيراً الحصول على التأشيرة المسبقة من السفارة أو القنصلية السعودية. .

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