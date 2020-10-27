تنفيذي الشارقة يقر استئناف إقامة المناسبات مطلع نوفمبر وفق شروط وضوابط

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً يسمح بمقتضاه استئناف إقامة المناسبات الاجتماعية في القاعات والفنادق والمنازل بدءً من الأول من نوفمبر القادم وفق شروط وضوابط.

ووفقاً للقرار يشترط في حالة إقامة المناسبة الاجتماعية في قاعة أو فندق اتباع الاجراءات الاحترازية الصادرة من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، وفي حال إقامة المناسبة الاجتماعية في المنزل يشترط استخراج الموافقات من أقرب مجلس ضاحية للمنزل.

كما حدد القرار مجموعة من الضوابط والاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تكفل سلامة وصحة جميع المشاركين في مثل تلك المناسبات - سيتم الاعلان عن تفاصيلها لاحقاً من قبل لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة -، وشدد على ضرورة تقديمها للمتقدم لإقامة المناسبة وتعريفه التام بها، علماً بأن تلك الضوابط والاشتراطات تأتي في المقام الأول من أجل الحفاظ على صحة الأفراد وتجنيبهم التعرض لأي مكروه.

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