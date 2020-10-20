المصدر: الإمارات اليوم

ترويج

فوجئت مواطنة بطلب موظفة في شركة للترويج السياحي الداخلي تزويدها بثلاثة أرقام لأصحابها ومعارفها وإصرارها على ذلك، علماً أن المواطنة رفضت الاشتراك في العروض التي تروج لها الشركة، وأكدت أنها لا تملك الحق في منحها الأرقام دون موافقة أصحابها.

«كرك»

استنكر مواطنون تباين سعر مشروب الشاي بالحليب المعروف بـ«الكرك» بين الكافتيريات التي تبيعه في إمارة دبي، إذ تتفاوت القيمة ما بين درهم وخمسة دراهم، مطالبين بآلية لتوحيدها، علماً بأنه مشروب شعبي غير مكلف ويشهد إقبالاً كبيراً.

محطات

استنكر متعاملون في محطات بترول الإمارات الآلية المتبعة في طريقة الدفع، حيث يقوم الموظف بأخذ بطاقة الدفع الآلي، والذهاب للماكينة التي لا يستطيع إحضارها للمتعامل، الأمر الذي لا يراعي وفق المتعاملين خصوصية بطاقاتهم، فضلاً عن التدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

استطلاع

أثنى متعاملون على استطلاع الرأي الإلكتروني الذي أطلقته أخيراً هيئة تنمية المجتمع في دبي، حول التحديات المجتمعية لانتشار فيروس كورونا، وذلك للمساعدة على وضع الخطط المناسبة والسريعة للمرحلة الحالية والمقبلة.

«برستيج»

أبدت متعاملة في خدمة «برستيج» للعملاء المتميزين لاتصالات، انزعاجها الشديد من خدمة المساعدة الافتراضية، خصوصاً أنها لا تستطيع الإجابة على استفساراتها، والغريب أنها ترفض تحويل الاتصال لموظفي خدمة العملاء إلا بعد تجاوز المحاولة الثالثة، وتختمها بالأسف لرفض التجاوب معها رغم أنها خضعت للتدريب اللازم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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