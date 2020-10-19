مخالفة 14 مؤسسة في دبي وإغلاق مقهيين

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أغلقت بلدية دبي، أمس، مقهيين في منطقة القوز، وخالفت خمس مؤسسات، فيما خالف مجلس دبي الرياضي تسع منشآت رياضية، لعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على المؤسسات التي تمارس نشاطها في الإمارة، والخاضعة لإشرافها، تضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي، وقياس درجات الحرارة للعاملين دورياً خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين - في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية - لمراجعة أقرب مركز صحي، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول.

وقال مجلس دبي الرياضي إنه أصدر بالتعاون مع «اقتصادية دبي» تسع مخالفات مالية لعدد من مراكز اللياقة البدنية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية، في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية، للتأكد من تطبيق البروتوكول الرسمي وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من تفشي «كوفيد-19».

وأكد المجلس أن مأموري الضبط التابعين له وجّهوا أربعة تنبيهات تحذيرية إلى بعض المنشآت والأفراد بسبب التجمعات.

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