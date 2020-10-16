المري يطلع على خطة تأمين فعاليات «إكسبو» بـ 3 قطاعات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اطلع القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على تفاصيل خطة العمل التنفيذية الخاصة بلجنة تأمين فعاليات معرض إكسبو الدولي، التي تضم ثلاثة قطاعات مهمة، تتمثل في قطاع العمليات، وقطاع الدعم والإسناد، وقطاع البحث الجنائي، ونسب إنجاز الفرق في القطاعات الثلاثة.

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الأمنية لتأمين فعاليات «إكسبو» في مختبر الابتكار في القيادة العامة، بحضور مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، العميد خالد علي شهيل، وعدد من الضباط.

واستمع الفريق المري من رؤساء القطاعات الثلاثة إلى شرح حول خطط القطاعات، ونسب إنجاز الفرق في تأمين فعاليات المعرض، وجاهزية الأنظمة والبرامج الأمنية، وخطة المتحدث الرسمي والبرنامج التدريبي لتأهيلهم، إلى جانب اطلاعه على استعدادات القطاعات الثلاثة، والخطط الأمنية لتأمين المعرض، والتحضيرات الجارية من جميع الفرق المعنية، وأخيراً خطة الزيارات الدورية للفرق الأمنية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الفريق المري ضرورة بذل المزيد من الجهد، والعمل بوتيرة متسارعة، ورفع مستوى الأداء، والتميز في مختلف المجالات، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للأنظمة والتقنيات الحديثة، والربط بين البرامج الأمنية، تحقيقاً لتطلعات القيادة العليا في إخراج الحدث العالمي بالصورة التي تليق بمكانة دبي العالمية.

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