"بلدية دبي" تخالف 9 مؤسسات جديدة أمس

المصدر: وجيه السباعي-دبي

خالفت بلدية دبي 9 مؤسسات جديدة، أمس، لعدم التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجه فيروس كورونا، وحذرت 75 أخرى، خلال ألفين 423 زيارة تفتيشية نفذها مفتشي البلدية أمس.

وحسب البلدية فإن نسبة التزام المؤسسات أمس، بلغ 97% من إجمالي المؤسسات التي خضعت للتفتيش، بواقع ألفين 339 مؤسسة.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها، للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي، لتكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري، خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين، في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول.

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