الشامسي: الإمارات نموذج عالمي في التعامل مع «كوفيد - 19»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عبيد راشد الحصان الشامسي، أن الإمارات، وعلى مدى تسعة أشهر من جائحة «كوفيد- 19»، أصبحت نموذجاً عالمياً فاعلاً في التعامل مع الجائحة، بفضل الحوكمة السليمة، ومنهجية الاستشراف، والاستباقية في إدارتها.

وقال الشامسي بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، إنه على الرغم من جائحة «كوفيد - 19» التي عصفت بدول العالم، فإن دولة الإمارات أثبتت احترافية في تعاملها مع هذا الخطر من خلال استراتيجية واضحة ومعايير عالمية، ما جعلها تدير الأزمة وتصل إلى العديد من المنجزات بفضل توجيهات القيادة.

وأضاف: «نفتخر بأن نكون في مصاف دول العالم المتقدمة في إدارة الأزمات، وأن تصبح الإمارات نموذجاً رائداً، ومنجزاتها يشهد بها الجميع على المستويين الإقليمي والعالمي»، متابعاً «إننا سبّاقون في صنع القرارات، بفضل استراتيجيتنا الواضحة، ومرتكزاتها المعتمدة على التواصل والتناسق من دون وجود مكان للمنابذة أو المنافرة». وأشار الشامسي إلى أن «دول العالم شهدت تحدياً كبيراً واختباراً حقيقياً بسبب جائحة (كوفيد - 19)، التي وضعت الحكومات على المحك.. وتساءل الجميع: من سيتجاوز هذه المحنة؟».

وقال إنه على الرغم من تلك العاصفة التي مر بها العالم، فإن دولة الإمارات أثبتت احترافية في تعاملها مع الجائحة، حيث دعمت وساندت وشدّت من عضد جميع الأجهزة والجهات الحكومية وغير الحكومية، ليبرز المجهود الوطني المثمر في إدارة الجائحة بفاعلية، وخلق طريق يؤدي إلى بر الأمان، لينعم المجتمع باستقرار وسلام.

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