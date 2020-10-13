«طرق دبي» تطلق حافلة تحت الطلب في المدينة العالمية

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نقل الركاب عبر خدمة حافلة تحت الطلب في المدينة العالمية، برسوم تبدأ بخمسة دراهم، ضمن خطة زمنية تطبقها الهيئة على مراحل في عدد من المناطق، لتوفير الخدمة التي تسهل وصول العملاء إلى مقاصدهم في المناطق غير المخدومة بخطوط حافلات عامة.

وبدأت الهيئة مطلع عام 2018 بالتشغيل التجريبي للخدمة التي تعتمد فكرتها على طلب العميل للحافلة عبر تطبيق ذكي، لتأتي إلى أقرب نقطة من مسكنه، أو المكان الموجود فيه، وذلك في المناطق التي لا تتوافر فيها خطوط حافلات عامة لقلة الكثافة السكانية فيها، أو عدم وجود طلب كبير على الحافلات فيها.

وأعلنت الهيئة، أمس، عبر حسابها على قناة التواصل الاجتماعي «تويتر» عن توفر خدمة «حافلة تحت الطلب» في المدينة العالمية في دبي، من السبت إلى الأربعاء، وذلك من الخامسة صباحاً حتى 12 منتصف الليل، ويوم الخميس من الساعة 5 صباحاً حتى الواحدة من صباح اليوم التالي، وكذلك في يوم الجمعة من الساعة 10 صباحاً حتى الواحدة من صباح اليوم التالي.

ويمكن لعملاء المواصلات العامة في دبي الحصول على الخدمة عبر 3 خطوات سريعة، تبدأ بتحميل تطبيق حافلة تحت الطلب وتسجيل الدخول، ثم تحديد نقطة الانطلاق والوصول واختيار الرحلة المناسبة، وتتبع مسار الحافلة وزمن وصولها إلى نقطة الالتقاء.

ووفقاً للهيئة، فإن التعرفة الابتدائية للخدمة تبلغ خمسة دراهم، وقد تزيد في ساعات الذروة، ويضاف عليها مبلغ إضافي وفقاً للمسافة المقطوعة، ورسوم الرحلة تظهر للعميل قبل إتمام الحجز.

وأطلقت الهيئة الخدمة في فبراير الماضي بالتعاون مع شركة «يونايتد ترانس»، وتم تشغيلها في البرشاء «1»، ومدينة دبي للإنترنت، ووصل معدل تقييم الخدمة من قِبل الجمهور إلى 4.7 من 5 نقاط وفقاً للبيانات التي أعلنتها الهيئة. ويعد توفير الخدمة في المدينة العالمية إطلاقاً لأعمال المرحلة الثانية من التشغيل رغم تحديات انتشار فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى أعلنت الهيئة عن طرح فرص استثمارية لاستئجار محال التجزئة في محطات مترو مسار 2020، وهي: محطات جبل علي، الحدائق، ديسكفري جاردنز، الفرجان، عقارات جميرا للغولف، مجمع دبي للاستثمار ومحطة إكسبو 2020.

ودعت رواد الأعمال للاستفادة من الفرصة التجارية الجديدة التي يوفرها مسار 2020، الذي يبلغ طوله 15 كيلومتراً، ويخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية يقدر تعدادها بأكثر من 270 ألف نسمة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، عبدالمحسن إبراهيم يونس، إن توسيع محال التجزئة ومنافذ البيع في محطات مسار 2020 يأتي في إطار سعي الهيئة لتنشيط قطاع التجارة الداخلية للإسهام في رفع معدلات النمو، مؤكداً أن النجاح الذي حققته محال التجزئة في محطات مترو دبي في خطيه الأحمر والأخضر يعكس نجاح وتميز المشروع بشكل عام وثقة الجمهور في هذا المشروع الرائد وأثره الإيجابي، الذي أحدثه في حياة الناس اليومية.

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