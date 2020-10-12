«دار البر» تنفق 12.7 مليون درهم للمساعدات الطبية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أنفقت دار البر 12 مليوناً و792 ألفاً و293 درهماً قيمة مساعدات طبية وعلاجية متنوعة خلال التسعة أشهر الماضية، استفاد منها 471 مريضاً ومحتاجاً في مختلف إمارات الدولة.

وقال عضو مجلس الإدارة المدير العام لجمعية «دار البر» عبدالقادر الريس: إن «الجمعية لا تتوانى في تقديم كل سبل المساعدات والدعم لأبناء الدولة أو المقيمين فيها، خصوصاً في المساعدات الرعاية الطبية في ظل الارتباط الوثيق بين الصحة وحياة الناس وسلامتهم، وقدرتهم على العمل والعطاء والمساهمة في بناء وطنهم وتنمية مجتمعهم».

وأشار إلى أن إدارة الزكاة في قطاع المشاريع الخيرية بالجمعية تدرس الحالات المرضية دراسة دقيقة لكل حالة، مكتبياً وميدانياً، بواسطة الباحثين الاجتماعيين، بهدف ضمان وصول المساعدات الى مستحقيها.

وشدد الريس على أن «دار البر» تولي أهمية قصوى لمساعدات الرعاية الطبية، وتضعها على قمة أولوياتها، من خلال دعم المرضى المحتاجين وغير القادرين على سداد رسوم علاجهم، عبر التكفل بنفقات وتكاليف علاجهم.

وأضاف أنه يتم التركيز بشكل رئيس على الأمراض التي قد تؤدي تأخر علاجها إلى وفاة المريض أو تعرضه لمضاعفات كثيرة وتشمل: الأمراض السرطانية، والفشل الكلوي، القلب المفتوح والقسطرة واستئصال الأورام، والعمليات الجراحية والتي تمثل تكاليفها عبئا ثقيلا على المحتاجين الذين يعجزون عن علاج أنفسهم، فتقوم الجمعية من خلال دعم أهل الخير و أصحاب الأيادي البيضاء وتبرعاتهم بالتكفل بنفقات العلاج عن الحالات المرضية التي حصلت على موافقات اللازمة من إدارة الزكاة.

ودعا الريس المحسنين وأهل الخير إلى الاستمرار في دعم المشاريع والمبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها الجمعية لمساعدة أكبر قدر ممكن من المحتاجين والفقراء وخاصة في ظل الظروف الراهنة بسبب انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

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