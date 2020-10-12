فرق لمراقبة التزام الحضانات في الشارقة بالإجراءات الاحترازية

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

بدأت هيئة الشارقة للتعليم الخاص في تنفيذ زيارات رقابية على الحضانات الحكومية والخاصة في الإمارة، بعد إصدار الهيئة وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة قرارهما بالسماح بإعادة افتتاح الحضانات الحكومية التابعة لمجلس الشارقة للتعليم والحضانات الخاصة، ابتداءً من الرابع من أكتوبر الجاري.

وتهدف فرق التفتيش إلى التأكد من مدى التزام الحضانات بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، ولجميع الكوادر الوظيفية العاملة فيها.

وتستهدف المرحلة الأولى من الزيارات التي تنفذها فرق متخصصة، الحضانات الحكومية البالغ عددها 27 حضانة، فيما تستهدف المرحلة الثانية الحضانات الخاصة، التي يبلغ عددها 39 حضانة مما تقدمت بطلب لإعادة فتحها، تمهيداً لإعادة فتح الحضانات واستقبال الأطفال للتي استكملت المتطلبات كافة، وحصلت على موافقة الهيئة بإعادة الفتح.

وأكدت رئيس الهيئة الدكتورة محدثة الهاشمي، أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة الوقاية والسلامة، وبلدية الشارقة ودائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وقسم الرقابة الصحية، وقسم رقابة التغذية، وإدارة الصحة العامة، حرصت على ضمان توفير بيئة تعليمية وتربوية صحية، من خلال إصدار الدليل الإرشادي لإعادة فتح الحضانات، ومراكز رعاية الأطفال، بغرض مواصلة الحياة الدراسية في محيطها وبيئتها الطبيعية، ضمن إجراءات تؤمن الحماية وتحافظ على سلامة الجميع، وتتحول مع الممارسة إلى ثقافة حياتية تقوم على مبدأ واعٍ من الوقاية والاحتراز.

وأضافت أن تنفيذ الزيارات الرقابية يتم عن طريق فرق تضم نخبة من المختصين في مجال الطفولة المبكرة، المطلعين على جميع الاشتراطات المذكورة في الدليل الإرشادي للإجراءات الاحترازية الذي تم تعميمه على جميع الحضانات، ما يسهم في سرعة وجودة العمل، موضحة أن الزيارات التي تكشف عن تهاون أو عدم التزام، ستؤدي إلى إيقاع عقوبات بحق الحضانة المعنية، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى الالتزام والتعاون من أجل إنجاح العام الدراسي والتربوي، وعبوره بأمان. وتستند فرق الرقابة في زياراتها الميدانية إلى الدليل الإرشادي للإجراءات الاحترازية الصادر عن الهيئة، الذي تم تعميمه على جميع الحضانات، ويتضمن حزمة من الإجراءات والاشتراطات الواجب استيفاؤها من أجل إصدار «شهادة لا مانع» من إعادة فتح الحضانة واستقبال الأطفال بها.

ويحدّد الدليل الإرشادي لإعادة الفتح حزمة من الإجراءات المتعلقة بجاهزية الحضانات، تتضمن تعقيم جميع المرافق التابعة لها، مع مراعاة تخصيص منافذ دخول الأطفال وخروجهم، وأولياء الأمور، مع الحرص على تطبيق سياسة التباعد بما لا يقل عن 1.5 متر، وفصل المجموعات عن بعضها بعضاً بحسب الفئة العمرية، فضلاً عن قياس درجة حرارة الأطفال وتسجيلها بشكل يومي عند استقبال الأطفال وقبيل دخولهم إلى الحضانة.

كما يلزم الدليل الإرشادي جميع الكوادر الوظيفية والعاملين في الحضانات، بإجراء الفحص المخبري بشكل دوري كل أسبوعين، بالإضافة إلى الحرص على تعقيم الأدوات المستخدمة في الحضانات، وتعقيم جميع الألعاب، وعدم تقديم الوجبات الغذائية من خلال الحضانة، حيث يتكفل أولياء الأمور بتوفير الطعام لأطفالهم.

كما ينص الدليل الإرشادي للحضانات على ضرورة تحديد مسؤول صحة وسلامة مدرب على تطبيق التعليمات والضوابط والاشتراطات الاحترازية، إلى جانب وجود الهيئة التمريضية في الحضانات، ومنع دخول العاملين في خدمات الدعم والصيانة أثناء وجود الأطفال والكوادر الإدارية والتعليمية.

وكانت هيئة الشارقة للتعليم الخاص نفذت عدداً من الزيارات الميدانية لجميع المدارس الخاصة التي تنضوي تحت مظلتها في إمارة الشارقة، قبل العودة التدريجية إلى المقاعد الدراسية، لضمان التزامها وتطبيقها لجميع التدابير والإجراءات التي أوردها الدليل الإرشادي للهيئة.

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حضانة حكومية تستهدفها الزيارات الرقابية في المرحلة الأولى.

«الشارقة للتعليم الخاص» أصدرت دليلاً إرشادياً لإعادة فتح الحضانات ومراكز رعاية الأطفال.

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