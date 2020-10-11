الطاير يكرم سائق حافلة لأمانته وإعادته 250 ألف درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرم المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، الموظف نور خان "يعمل سائق حافلة" في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، وذلك لأمانته وإخلاصه في العمل، حيث قام بتسليم الحقيبة عثر عليها في الحافلة بعد الانتهاء من العمل، وتبين أنها تحتوي على 250 ألف درهم، وقام الموظف على الفور بالتواصل مع مشرف الحافلات، والذي قام باستلام الحقيبة، وإتمام الإجراءات اللازمة وإرجاع الحقيبة إلى صاحبها.

ووجه الطاير، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أحمد بهروزيان، الشكر إلى الموظف على تفانيه في عمله وتسليمه الحقيبة المالية، دون أي تردد، مؤكداً أن الأخلاقيات والسلوكيات القويمة للموظف المثالي تنعكس بصورة إيجابية على مكان العمل، ويكون مثالاً يحتذى به بين زملائه.

وقال: نفخر بوجود موظفين بهذه الأمانة والنزاهة في الهيئة، حيث اختار سائق الحافلة السلوك الصحيح من خلال تسليم الحقيبة لمشرف الحافلات، مؤكداً أن هذا السلوك يعكس تماما الثقة بإخلاص وأمانة العاملين في وسائل النقل الجماعي التي تقل مئات الآلاف من الركاب يومياً، الأمر الذي يعزّز مستوى ثقة الجمهور عند استخدامهم لوسائل النقل الجماعي في دبي.

وأعرب الموظف نور خان عن جزيل شكره وسعادته بالتكريم الخاص من معالي مطر الطاير، وقال تكريمي هو فخر لي ولجميع العاملين في حافلات المواصلات العامة، ودافع لنا جميعاً لبذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، وتحقيق السعادة لمستخدمي الحافلات، مؤكداً أن ما قام به هو ضمن واجبات عمله.

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