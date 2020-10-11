إغلاق 4 مؤسسات خالفت إجراءات "كورونا" في دبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أغلقت بلدية دبي 4 مؤسسات أمس، بسبب مخالفتها للإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما بلغ إجمالي المؤسسات المخالفة 6 مؤسسات.

وأوضحت البلدية أن مفتشيها نفذوا أمس، 2263 زيارة تفتيشية، بلغت نسبة الالتزام بينها 97%، بواقع 2200 مؤسسة ملتزمة، ولفتت البلدية أنها حذرت 53 مؤسسة أخرى خلال جولاتها التفتيشية.

وحسب بلدية دبي فإن الإغلاقات شملت صالونين في منطقة جبل علي، ومغسلة في منطقة هور العنز، كما تم إغلاق مؤسسة غذائية في منطقة البرشاء.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها، للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا». وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي، لتكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري، خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين، في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news