بلدية الشارقة: 18 مليون متر مربع إجمالي المسطحات الخضراء وخطة سنوية لزيادتها بنسبة 15%

المصدر: محمد الرفاعي _الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن مجموع المسطحات الخضراء في مدينة الشارقة بلغ 18 مليون متر مربع، لافتة إلى أنها تحرص على زيادتها باستمرار وفق خطة سنوية بنسبة 15%، تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بالزراعة وتعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة بالمساحات الخضراء والزهور المتنوعة والأشجار والشجيرات وخصوصاً أشجار النخيل.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت الطريفي، أن البلدية تولي الزراعة اهتماماً كبيراً من خلال توفير أصناف مختلفة من النباتات وخصوصاً التي يتم إكثارها داخل مشاتل حدائق بلدية مدينة الشارقة والتي يفوق عددها عن 1000 صنف، إذ تنتج هذه المشاتل أكثر من نصف مليون شتلة سنوياً، والتي تساهم من خلالها في تجميل مختلف المناطق والشوارع والميادين وإضفاء لمسة إبداعية هندسية في أعمال الزراعة، والاهتمام بأساليب الري التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

من جانبه أوضح مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة المهندس حسن التفاق أن عدد الزهور الموسمية التي تغطي مدينة الشارقة تبلغ حوالي 4 ملايين زهرة، لإضفاء الجمال على جميع مناطق المدينة والتي تشكل لوحة فنية تعزز من المظهر الجمالي للإمارة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 28 ألف شجرة نخيل تتم العناية بها وفق أفضل المستويات وتحظة بمتابعة واهتمام كبير من قبل البلدية.

ونوّه التفاق إلى أن عدد الحدائق في مدينة الشارقة يبلغ 73 حديقة تشكل متنفساً جميلاً للقاطنين والزوار وتعزز من المظهر الجمالي للإمارة من خلال المسحات الخضراء التي تتواجد بها والزهور المتنوعة، وأشجارها اليانعة، حيث تقوم البلدية بزراعة العديد من الأشجار في الحدائق مثل النخيل والرول والغاف والشريش وغيرها من الأشجار التي تعطي جمالاً وظلاً .

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