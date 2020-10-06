النيابة الاتحادية تجري 970 تحقيقاً عن بعد في سبتمبر

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أجرت النيابة العامة الاتحادية 970 تحقيقاً عن بعد، خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغ إجمالي الطلبات الإلكترونية المنفذة 9414 طلباً، فيما بلغ إجمالي إجراءات تنفيذ الأحكام 6010 إجراءات، وعدد الأوامر الجزائية الصادرة 676 أمراً. وذكرت إحصاءات النيابة العامة، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن عدد القضايا المتصرف فيها بلغ 2225 قضية، بنسبة تصرف 99%، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة 505 قضايا خلال الشهر الماضي.

وأجرت النيابة العامة الاتحادية 802 تحقيق عن بعد خلال أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي الطلبات الإلكترونية المنفذة 8151 طلباً، فيما بلغ إجمالي إجراءات تنفيذ الأحكام 4916 إجراء.

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