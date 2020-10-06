«طموح» يدعم الإدارات الشرطية بالموهوبين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استفادت إدارات شرطة أبوظبي من نظام «طموح» التابع لمركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي الذي يهدف إلى دعم ورعاية وصقل وبناء الموهوبين علمياً وعملياً عبر التسجيل في بوابة الخدمات الذاتية الذكية أو من خلال موقع (TMC) في متصفح «غوغل كروم» على الشبكة الداخلية، مؤكدة اهتمامها بمواهب المنتسبين وفق أسس علمية ومعايير عالمية.

وأوضحت أن البرنامج الإلكتروني «طموح» لإدارة المواهب تم تصميمه وتنفيذه بناء على أفضل المعايير المتطورة، ويقدم عدداً من الخدمات الداخلية للموهوبين مثل تسجيل مواهبهم والالتحاق ببرامج رعاية المواهب والتواصل مع مركز إدارة المواهب بطرق سهلة ومرنة، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على المواهب المكتشفة حسب تصنيفاتها المعتمدة ومتابعة مؤشرات قياس المواهب ونسبة التقدم. ويعمل فريق نظام «طموح» على وضع التصورات والمقترحات التطويرية لتحسين آليات عمل اكتشاف ورعاية الموهوبين والإشراف عليهم وإعداد البرامج الداعمة لتنميتها وفق معايير الجودة والتميز ويتم تقييم القدرات الابتكارية والقيادية والفنية والأداء وفق منهجية تضمن الاختيار السليم والمسار الأمثل لصقل إمكانات الموهوبين والمتميزين.

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