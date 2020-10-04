151 شاشة ذكية للتحديث الفوري لمواعيد الحافلات العامة بدبي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن قُرب الانتهاء من المرحلة الأولى من تركيب الجيل الجديد من الشاشات الذكية في محطات الحافلات العامة، لتوفير معلومات فورية محدثة عن مواعيد الحافلات، وذلك في إطار حرصها على إسعاد الناس، وتجسيداً للغاية الاستراتيجية الأولى «دبي الذكية».

وتفصيلاً، قال مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة خالد العوضي: "تم البدء في تركيب 151 شاشة ذكية في محطات للحافلات العامة في إمارة دبي منها تسع محطات سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري 2020، مما يساعد مستخدمي المواصلات العامة على الاطلاع أولاً بأول على مواعيد الحافلات عبر تحديثات فورية للمعلومات الخاصة بهذا الشأن، ويوفر الجهد والوقت على مرتادي الحافلات، ويجنبهم الانتظار خلال تخطيط رحلاتهم في حال وجود أي تغييرات طارئة أو إعادة جدولة الرحلات".

وأضاف: أن "هذا الجيل الجديد من الشاشات يعمل بالطاقة الشمسية في إطار توجهات قيادتنا باعتماد الطاقة النظيفة والبديلة في مشاريع الإمارة، واستخدام تقنيات صديقة للبيئة الذي بات منهاجاً وأسلوب عمل لدى هيئة الطرق والمواصلات، وإن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقتها حكومة دبي، إلى جانب جهود الهيئة في تسهيل استخدام المواصلات العامة وتوفير أفضل الخدمات، مؤكداً أنه من المخطط أن توفر هذه الشاشات خدمات ذكية جديدة مثل موعد وصول الحافلة والتي تليها في المحطة. كما سيتم توفير شاشات تعمل باللمس توفر خدمة تخطيط الرحلات، وخريطة شبكة المواصلات والخدمات الذكية التي تقوم الهيئة بتوفيرها للمتعاملين.

وأوضح العوضي أن من الخدمات الجديدة أيضاً سيتم توفير شاشات ضخمة في أماكن الانتظار الرئيسة توضح كل المعلومات التي تساعد المتعاملين على استخدام الموصلات العامة في المحطات، وأنه من ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لدعم حدث إكسبو، هو إمكانية توفير الشاشات لأهم المعلومات عن إكسبو، وتحديث بيانات الفعاليات المصاحبة للحدث لمساعدة مستخدمي المواصلات العامة في التخطيط لحضور أهم الفعاليات التي يرغبونها بها.

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