توصيل الكهرباء لـ 1501 مبنى في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أنجزت إدارة خدمات الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال شهر سبتمبر الماضي توصيل الخدمات لـ 1501 مبنى، منها 535 مبنى سكنياً و581 تجارياً و256 صناعياً و68 تابعاً لجهات حكومية و61 زراعياً، كما تم التفتيش على 605 مبانٍ وتمديد كبلات بطول 29 ألفاً و75 كيلومتراً وتركيب 59 صندوق توزيع، وإجراء الصيانة لـ375 مبنى منها 120 سكنياً و170 تجارياً و74 صيانة مكثفات و10 حكومية.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة تحرص على تحديث الإجراءات وتيسيرها باستخدام أحدث التقنيات لتوفير الخدمات للمباني في أسرع وقت وبجودة وكفاءة عاليتين.

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