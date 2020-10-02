تفتيش 76 مدرسة في عجمان للتأكد من شروط الوقاية

المصدر: عجمان ■الإمارات اليوم

أنجزت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، بالتعاون مع منطقة عجمان التعليمية، حملة تفتيشية تهدف إلى التأكد من جاهزية المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة واستعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكد من استيفائها شروط الوقاية، حيث تم تفتيش 76 مدرسة في كل أنحاء الإمارة، تماشياً مع الأهداف العامة لوزارة الداخلية في تعزيز السلامة والحماية المدنية.

وأكدت رئيس قسم الحماية الصناعية، الرائد نهى عبيد السوم، أن الحملة تهدف إلى صياغة فعالة لكل المتطلبات من استيفاء لشروط الوقاية والسلامة وفحص أنظمة الغاز بالمختبرات في المدارس، تماشياً مع الحملات التفتيشية القائمة على أنظمة الغاز بالإمارة وتقييم المخاطر المتوقعة بالمدارس، إلى جانب وجود خطط للطوارئ وعمليات الإخلاء، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، بما يضمن توافر بيئة آمنة للأجيال المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news