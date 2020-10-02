شرطة أبوظبي تكرّم كبار المواطنين في خط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي■الإمارات اليوم

كرّمت شرطة أبوظبي كبار المواطنين والمقيمين من خط الدفاع الأول، والمرضى في مستشفى مدينة شخبوط الطبية بإمارة أبوظبي، تزامناً مع اليوم الدولي للمسنين، الذي يصادف الأول من أكتوبر سنوياً.

وزار وفد من قسم العلاقات العامة في مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي المستشفى، ووزع الهدايا على كبار المواطنين احتفاءً بالمناسبة.

وأكد مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، العقيد جمعة سالم الكعبي، اهتمام شرطة أبوظبي بالمبادرات التي تعمّق المسؤولية المجتمعية بكبار المواطنين وجميع أفراد المجتمع الإماراتي، وتبث فيهم روح التكافل الاجتماعي.

وأضاف أن كبار المواطنين يستحقون المبادرات التي تسهم في إسعادهم، لدورهم المجتمعي الرائد فى تنشئة الأجيال الواعية المحافظة على أصالتها وقيمها وتراثها. وعبّرت الأسر والزوار وطاقم المستشفى عن تقديرهم لتكريم أقاربهم وأهاليهم من كبار المواطنين، مشيدين بمبادرات شرطة أبوظبي المستمرة في تفقد المرضى ورفع معنوياتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news