تقسيط المخالفات المرورية عاماً دون فوائد بأبوظبي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت شرطة أبوظبي بأنه يمكن للسائقين الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات المرورية المرتكبة داخل الإمارة، لمدة سنة واحدة من دون احتساب أية فوائد، حيث تم الاتفاق مع خمسة بنوك، لتقديم هذه الخدمة.

وأوضحت أنه يمكن للراغبين الاستفادة من هذه الخدمة بغض النظر عن قيمة المخالفات المرورية المترتبة عليهم، عبر بنوك: أبوظبي الأول، أبوظبي الإسلامي، أبوظبي التجاري، الإمارات الإسلامي، والمشرق.

ونبهت إلى أنه في حال تجاوز قيمة الغرامات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ 7000 درهم يجب سداد الغرامات المالية كاملة مباشرة أو عبر تقسيطها بالاتفاق مع أحد البنوك المذكورة، وإلّا يتم حجز المركبة الى حين دفع جميع الغرامات ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وبعدها تُحال المركبة إلى البيع في المزاد العلني، وذلك تطبيقاً للقانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.

وأكدت شرطة أبوظبي أن خدمة تقسيط المخالفات تهدف إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات بتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.

وحددت شرطة أبوظبي شروط وخطوات الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات، إذ يجب أن يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان (بطاقة مغطاة صادرة من البنوك الخمسة)، والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.

وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية (سهل) المنتشرة على مستوى الإمارة، وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

وأطلقت شرطة أبوظبي، العام الماضي، خدمة «التوعية الاستباقية» لنشر الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق والحد من ارتكاب المخالفات وتراكم مبالغ مالية على السائقين المخالفين، بما يسهم في تحقيق الأجندة الوطنية لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، وذلك ضمن حملة «درب السلامة» والمسرّعات الحكومية.

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