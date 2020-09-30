«طرق الشارقة» تطبّق 9 إجراءات لحماية ركاب النقل العام

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد نائب مدير إدارة النقل بين المدن بهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أحمد القايد، أن الهيئة وفريق الأزمات والكوارث بالشارقة اعتمدوا تسعة من الإجراءات الوقائية لتشغيل خدمات نقل ركاب خطوط النقل بين المدن للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الحافلات.

وأضاف أن الإدارة لم ترصد أو تتعامل مع أي حالة بين الركاب الذين استخدموا الحافلات بمحطة الجبيل أو خطوط النقل بين المدن مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا منذ بدء تشغيلها في 15 من سبتمبر الماضي، وذلك يعود إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة التي وضعتها بالتعاون مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي من أجل سلامة الركاب.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن مراقبي محطة الجبيل يتابعون عن كثب وضع الركاب الذين يستخدمون الحافلات، خصوصاً النقل بين المدن، إذ يتم فحص حرارتهم عند مدخل المحطة وقبل الصعود إلى الحافلات باستخدام أجهزة حرارية متطورة، ويحرصون على التباعد الجسدي، ونشر ملصقات التوعية التي توضح إجراءات السلامة، والحرص على لبس الكمامات والقفازات، ومنع التجمع، وعدم التصافح، وغيرها من الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن الهيئة أعدت بروتوكولات عدة للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها في حال رصدها من قبل الموظفين، بالتعاون مع الجهات المعنية، ولم يتم رصد أو التعامل مع أي حالة حتى الآن.

وتابع القايد أن محطة الجبيل بدأت بنسبة تشغيل 50%، وتوجد خطط لزيادتها في حال تحسن الأوضاع، موضحاً أن المحطة تشرف على تشغيل 27 خطاً بين المدن.

وأوضح أن الهيئة تسعى إلى أن تبقى نسبة الإصابة صفراً بين الركاب خلال الفترة المقبلة، إذ لديها جميع الإمكانات، وتتبع الإجراءات التي تضمن ذلك، مشيراً إلى أن عدد الحافلات التي تم تشغيلها أقل من 50 حافلة، وتوجد خطط لزيادتها بناء على توصيات فريق الأزمات والكوارث بالشارقة.

وأشار إلى أن الإجراءات الوقائية لتشغيل خدمات نقل ركاب خطوط النقل بين المدن، التي تربط إمارة الشارقة بالإمارات الأخرى، التي اعتمدها الهيئة وفريق الأزمات والكوارث بالشارقة، تتمثل في خفض الطاقة الاستيعابية إلى 50%، وتخصيص مداخل للفحص الحراري، وتعقيم الحافلات بعد كل رحلة، وتحديد أماكن الجلوس، من خلال وضع ملصقات إرشادية تطبيقاً للتباعد الجسدي بين الركاب، مع إلزامية لبس الكمامة قبل الصعود إلى الحافلة، والالتزام بارتدائها طوال فترة الرحلة، إلى جانب توفير أجهزة تعقيم اليدين في جميع الحافلات، والتعقيم المكثف لأسطول الحافلات ومحطة الجبيل وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً، وتشمل تلك الإجراءات جميع الموظفين والسائقين، وذلك بشكل يومي، للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الحافلات.

محطة الجبيل لم ترصد أو تتعامل مع أي حالة «كورونا» بين الركاب.

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