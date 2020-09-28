حجز ذكي للمركبات في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين عن بدء تطبيق خدمة الحجز الذكي للمركبات المخالفة لقانون السير والمرور في المنزل بدلاً من حجزها في ساحة حجز المركبات اعتباراً من اليوم، وذلك بتثبيت جهاز إلكتروني في المركبات المقرر توقيع الحجز عليها ضمن إطار سعي شرطة أم القيوين لتعزيز التحول الذكي في تقديم الخدمات.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد سعيد عبيد بن عران، أن تفعيل خدمة الحجز الذكي للمركبات جاء تسهيلاً على المتعاملين في حجز مركباتهم في منازلهم بعيداً عن ساحة حجز المركبات، من خلال تركيب جهاز إلكتروني تتم متابعته وإرسال إشعارات مباشرة إلى المعنيين بمراقبة تحرك المركبات المحجوزة.

وأضاف أنه بإمكان المتعامل طلب الخدمة من خلال الحضور بمركبته إلى مركز خدمات المرور والترخيص وتقديم الطلب، ثم يقوم فريق تقني بتركيب الجهاز وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات ونظام المراقبة على مدار الساعة، وفي حال تم تحريك المركبة تفرض على المركبة غرامة مالية ومدة حجز جديدة.

وأشار إلى أن نظام الحجز الذكي للمركبات المخالفة يدعم حفظ المركبة من التأثر بالظروف الجوية المختلفة في حال حجزها في ساحة الحجز، وأكد أن القيادة العامة لشرطة أم القيوين جاهزة لبدء استقبال طلبات الحجز الذكي من المتعاملين الراغبين بحجز مركباتهم في منازلهم.

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