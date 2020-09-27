«بلدية دبي» تُغلق وتخالف 401 صالون تجميل

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت بلدية دبي أنها أغلقت وخالفت 401 صالون تجميل في الإمارة، منذ السماح بإعادة نشاطها بدءاً من تاريخ الرابع من يوليو الماضي، وكان أبرز المخالفات تقديم خدمات غير مرخص بها، وعدم الالتزام بإجراءات وتدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وعدم إغلاق منطقة الانتظار، وعدم لبس الكمامات.

ولفتت إلى أنها نفذت خلال تلك الفترة 4353 زيارة تفتيشية شملت كل الصالونات في دبي، حيث بلغ عدد المواقع الملتزمة 3952 صالوناً، من أصل 4353 صالوناً تعمل في دبي بنسبة التزام 91%.

وكانت البلدية ألزمت الصالونات الرجالية والنسائية والأطفال بحزمة إجراءات لمواجهة انتشار «كورونا»، تتمثل في زيادة دورية التنظيف والتطهير في كل الأوقات، وتوفير مساحة لا تقل عن أربعة أمتار مربعة للشخص داخل الصالون، وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري، قبل كل خدمة وبعدها، مع تشجيع الزبائن على غسل اليدين قبل الخدمة وبعدها، وتوفير معقمات اليدين في أماكن متفرقة‪.‬

وشددت البلدية على ضرورة استخدام الفوط أحادية الاستعمال، وضرورة ارتداء الكمامة من قبل الزبائن، والسماح بتحريكها لوقت قصير أثناء تقديم خدمات معينة، مثل قص الشعر خلف الأذن أو حلاقة اللحية أو أينما كان ذلك ضرورياً، وكذلك يجب ارتداء كمام الوجه وواقي الوجه والقفاز من قبل مقدم الخدمة، خلال تقديم كل أنواع الخدمات، واستقبال الزبائن من خلال المواعيد المسبقة فقط‪.‬

وطالبت بضرورة وضع الإرشادات اللازمة لتطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي مترين بين الأشخاص، وإلغاء منطقة الانتظار والجلوس الواقعة داخل الصالون وأمامه، وإزالة كل الصحف والمجلات، واستخدام البدائل أحادية الاستخدام المخصصة لتناول الطعام والشراب عند الحاجة، وقياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول‪.‬

وأشارت بلدية دبي إلى أن هذه الإجراءات سارية حتى إشعار آخر، وستتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها‪.

• 3952 صالوناً التزمت بإجراءات منع انتشار «كورونا» من أصل 4353 صالوناً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news