فحص 205 آلاف مركبة خلال 8 أشهر في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في مركز خدمات المرور والترخيص، حملة توعية بعنوان «اشتراطات سلامة المركبات»، بهدف تعزيز السلامة المرورية لقائدي المركبات، من خلال التزامهم بالاشتراطات اللازمة لتسجيل المركبات وتجديدها، لضمان صلاحيتها للسير على الطرقات.

وأفاد رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، المقدم محمد المحرزي، بأن إجمالي عدد المركبات التي تم فحصها، منذ الأول من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري، قد بلغ 205 آلاف و610 مركبات، حيث تشكّل المركبات الخفيفة العدد الأكبر من إجمالي تلك المركبات التي تم فحصها، بواقع 181 ألفاً و610 مركبات، أما المركبات الثقيلة فقد بلغ عددها 24 ألف مركبة.

وأشار إلى أن تلك الحملة تأتي في إطار استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة، المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى توعية قائدي المركبات الخفيفة والثقيلة بالاشتراطات الأساسية اللازمة لتسجيل المركبة وتجديدها، وفقاً للمعايير والمقاييس الواجب توفراها لضمان صلاحيتها، ومنها فحص الإطارات، والتأكد من تاريخ صلاحيتها، وفحص مصابيح الإنارة، والتأكد من حزام الأمان، ووجود طفاية الحريق، إلى جانب التأكد من عدم انبعاث أدخنة من عادم المركبة، وفحص زيت المحرك ومكابح المركبة، فهذه الاشتراطات أساسية لابد التأكد منها بشكل دوري، وخلال عملية تسجيل المركبة وتجديدها، لتجنب الحوادث المرورية، وتعطل المركبات على الطريق، لافتاً إلى أن أعلى نسبة رسوب للمركبة خلال الفحص يرجع لعدم صلاحية الإطارات، أوالمكابح (الفرامل).

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