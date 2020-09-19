حاكم رأس الخيمة يُصدر قانون ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قانون ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية.

ونص القانون على ضرورة توفيق أوضاع أصحاب الدراجات المائية والمنشآت في ضوء أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن يصدر المجلس التنفيذي للإمارة اللائحة التنفيذية، وتشمل المواصفات الفنية الواجب توافرها في الدراجات المائية، والشروط الواجب توافرها في المستخدم، وضوابط الاستخدام وآلية الرقابة والتفتيش على الدراجات المائية والمنشآت، كما يلحق باللائحة جدول بالرسوم والغرامات.



ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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