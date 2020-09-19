5 ملايين معاملة ذكية أنجزتها «كهرباء دبي»

المصدر: دبي ■وام

أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من خمسة ملايين معاملة ذكية منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي، وبلغت نسبة التبني الذكي خلال الربع الثاني من العام الجاري 98%، فيما وصلت نسبة الاستغناء عن المعاملات الورقية إلى 82%.

وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير، أن البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة أسهمت بشكل كبير في استمرارية جميع خدماتها دون تأثر خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

وأسهمت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في استشراف وصنع المستقبل في تأسيس بيئة رقمية متطورة في دبي، عززت ريادة الإمارة من حيث مواكبة التغيرات التي فرضتها جائحة «كورونا» بمرونة وسرعة واقتدار، وحولتها إلى فرص لإعادة النظر في الأولويات وتسريع التحول نحو الرقمنة لجعل دبي مدينة رقمية وذكية.

وأكد الطاير أن تبني الهيئة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية أدى دوراً جوهرياً في تعزيز جاهزيتها التامة لتبني منظومة العمل عن بعد، وإتاحة المجال أمام المتعاملين لإجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان عبر القنوات الذكية.

كما نجحت الهيئة في تحويل مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100% لتصبح أول مؤسسة حكومية تتيح لمتعامليها إجراء جميع معاملاتهم بأنفسهم باستخدام الأجهزة الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين، مع إمكانية التواصل مع الموظفين من مختلف القطاعات عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث أعادت الهيئة تصميم هذه المراكز لضمان مواصلة الخدمات وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة جميع المعنيين.

98 %

نسبة التبني الذكي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

- نجحت الهيئة في تحويل «إسعاد المتعاملين» إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news