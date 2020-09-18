«مرور عجمان» تنجز 10.8 آلاف فحص إلكتروني في شهرين

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أنجزت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في مركز خدمات المرور والترخيص في شرطة عجمان 10 آلاف و875 شهادة فحص فني رقمية للمركبات منذ إطلاق الخدمة مطلع يوليو الماضي، دعماً لدور الشراكة في مجال تطوير وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلائم احتياجات المتعاملين، وحرصاً من إدارة ترخيص الآليات والسائقين على ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق أعلى معايير السلامة للمتعاملين والموظفين.

وقال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، العقيد سلطان خليفة أبومهير، إن خدمة إصدار شهادة فحص المركبة الرقمية جاءت بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، وتم تطوير الخدمة لتكون إلكترونية بالكامل.

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