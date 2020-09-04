دعوة فئتين من طلبة الثانوية لتحديد موقفهم من التجنيد

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية فئتين من طلبة الثانوية العامة للتوجه إلى أقرب شعبة تجنيد لمساكنهم، والانتهاء من إجراءات التسجيل وتحديد الموقف النهائي من الخدمة الوطنية، وتقديم كل الوثائق الرسمية المطلوبة.

وقسمت الهيئة المستهدفين إلى فئتين: الأولى «الابن الوحيد»، والثانية حالات الرسوب والإعادة في الصف الـ12، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من لا يبادر بالتسجيل وتحديد موقفه النهائي من الخدمة الوطنية.

جدير بالذكر أن مراكز التدريب في القوات المسلحة استقبلت الشهر الماضي شباب الوطن من مجندي الدفعة 14 للخدمة الوطنية التأسيسية، الخاصة بخريجي الصف الـ12 (الثانوية العامة) للعام الدراسي 2020-2021، وسط إجراءات وقائية واحترازية لضمان سلامتهم.

وتوافد الملتحقون بالخدمة الوطنية إلى مختلف المراكز المخصصة لاستقبال الدفعة الـ14 من الخدمة الوطنية، وهي معسكر تدريب العين ومعسكر سيح لحمه وليوا والمنامة، منذ الصباح بأعداد كبيرة، حيث تم تسجيلهم في الدورة، وتسليمهم متطلبات المجندين من ملابس وعهدة خاصة بهم، وتعريفهم بالمعسكر والنظام الداخلي.

وكان المجندون خضعوا لإجراء الفحوص الطبية قبل التحاقهم بالدورة للحفاظ عليهم وحمايتهم من جائحة «كوفيد-19»، تحت إشراف مستشفى زايد العسكري، وشركة «صحة»، اللذين حرصا على تقديم الرعاية الصحية لهم وفق أعلى المعايير العالمية.

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