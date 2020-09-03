«إقامة دبي» تعيد تشغيل البوابات الذكية للمغادرين في مطار دبي

المصدر: وجيه السباعي ■دبي

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن إعادة تشغيل البوابات الذكية من جديد في مطار دبي الدولي، باستخدام جواز السفر، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لضمان أعلى مستويات السلامة للجميع.

وقال مدير عام الإدارة، اللواء محمد المري، إن عدد البوابات الذكية الموزعة على مطارات دبي بلغ 122 بوابة.

ولفت إلى إعادة تشغيل البوابات الذكية في صالة المغادرة فقط، في المبنيين الثاني والثالث، على أن يعاد تشغيل البوابات الذكية في المبنى الأول عند إعادة فتح المبنى، وفقاً لحركة طيران.

وأكد أن خدمة البوابات الذكية أسهمت في تقليل طوابير الانتظار، وسرعة إتمام الإجراءات، من حيث اعتياد المسافر على الخدمة المتاحة بدلاً من التواصل المباشر مع مأمور الجوازات.

وقال المري إن البوابات وسيلة آمنة للمسافرين في ظل الأوضاع التي يمر بها العالم جراء جائحة «كوفيد-19»، مما يعزز ثقة المسافرين بالإمارة.

وأضاف أن ما تشهده «مطارات دبي» من ازدياد عدد المسافرين منذ عودة حركة الطيران، يبشر بمرحلة جديدة من النشاط السياحي، ويؤكد البنية التحتية السياحية لدبي والدعم الحكومي المتواصل، لاسيما أن مطارات دبي تبوّأت أعلى المراتب بالمقارنة مع المطارات العالمية لما تقدمه من خدمات تستقطب أحدث التقنيات التكنولوجية والمرافق المتميزة، بهدف تعزيز تجربة المسافرين الذكية.

اللواء محمد المري:

«خدمة البوابات الذكية أسهمت في تقليل طوابير الانتظار، وسرعة إتمام الإجراءات».

122

عدد البوابات الذكية الموزعة على مطارات دبي.

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