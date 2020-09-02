عودة تشغيل البوابات الذكية باستخدام جوازات السفر في المبنى 3 بمطار دبي الدولي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن إعادة تشغيل البوابات الذكية من جديد في مطار دبي الدولي لجميع المسافرين المغادرين في المبنى 3، باستخدام جواز السفر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان أعلى مستويات صحة وسلامة الجميع.



وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، أن عودة تقديم خدمة إنهاء إجراءات مغادرة الدولة عبر البوابات الذكية، تعمل على تسهيل وتبسيط إجراءات السفر، حيث تُعد البوابات وسيلة آمنة للمسافرين في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم جراء جائحة «كوفيد-19»، ما يسهم ذلك في تعزيز ثقة المسافرين بالإمارة، حيث إن مثل هذه الإجراءات تشكل مظلة أمان بالنسبة لهم، مؤكداً أن البوابات الذكية منذ افتتاحها أسهمت بشكل كبير وملحوظ في مرور المسافرين وتخليص إجراءات سفرهم في ثوانٍ معدودة.

وأضاف المري، أن إقامة دبي مستمرة في خدمات متميزة للمسافرين عبر مطارات دبي، وفق إجراءات احترازية و أمنية لضمان سلامتهم وسلامة الموظفين من حيث سرعة إنجاز إجراءات المسافرين، مضيفاً أن ما تشهده مطارات دبي منذ عودة حركة الطيران من ازدياد في عدد المسافرين يبشر بمرحلة جديدة من النشاط السياحي، ويؤكد البنية التحتية السياحية لدبي والدعم الحكومي المتواصل، لاسيما أن مطارات دبي تبوّأت أعلى المراتب بالمقارنة مع مختلف المطارات العالمية، وذلك لما تقدمه من خدمات تستقطب أحدث التقنيات التكنولوجية والمرافق المتميزة بهدف تعزيز تجربة المسافرين الذكية.

وأعرب اللواء محمد المري، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة تحديات الجائحة، وكذلك الجهود التي يبذلها موظفو الصفوف الأمامية الذين يعملون في خط الدفاع الأول، ويبذلون كل ما لديهم من جهد في سبيل توفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمسافرين.

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