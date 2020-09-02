بلدية دبا الفجيرة تصادر 30 قرقوراً داخل المحميات البحرية

المصدر: سمية الحمادي - دبا الفجيرة

صادرت بلدية دبا الفجيرة، أخيراً، 30 قرقور صيد مهملة ومخالفة، تم وضعها بشكل عشوائي، داخل محميات طبيعية (الفقيت، العقة، رول ضدنا، البدية)، على الرغم من حظر رمي مراسي الصيد والوسائل البحرية أو الصيد بكل أنواعه وأساليبه وأشكاله في المحميات.

ونفذت بلدية دبا الفجيرة، متمثلة في إدارة الخدمات العامة والبيئة، 391 جولة بحرية على المحميات البحرية في دبا الفجيرة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر يوليو الماضي، وصادرت البلدية 72 قرقوراً مخالفاً خلال العام الماضي.

وأفاد مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن البلدية وضعت علامات ولوحات إرشادية توضح لصيادي الأسماك أن هذه المناطق أصبحت محميات طبيعية، ويمنع الصيد فيها، لما يؤثر سلبياً في البيئة البحرية، مشيراً إلى أن بيئة الشعاب المرجانية من أهم البيئات، لما تتميز به من تنوع بيولوجي، إلى جانب أنها تمثل موائل للعديد من الكائنات البحرية، ويؤدي تدميرها إلى فقدان التنوع البيولوجي، خصوصاً مواقع حضانة وتكاثر الأسماك.

ولفت إلى أن البلدية وجهت بقرارات إدارية بمنع الاقتراب من المحميات الطبيعية حفاظاً عليها، وناشدت الصيادين ومرتادي البحر وهواة الصيد بضرورة التقيد بمواقع الصيد المحددة لهم، والانتباه لهذه اللوحات والتعليمات منعاً للمساءلة القانونية.

وذكر اليماحي أنه تم إعداد استراتيجيات متنوعة لحماية التنوع الإحيائي والبيولوجي، عبر الرقابة المكثفة وتشديد العقوبة على المتسببين في إضرار بالمحميات الطبيعية أو للإحياء النباتية والحيوانية، إلى جانب تنفيذ برامج توعية عدة للمواطنين والمقيمين أيضاً لزيادة الوعي بأهمية وضرورة التعاون للحفاظ على الحياة البيئية، والتنوع الذي تتميز به دبا الفجيرة.

وأكد أن البلدية لن التهاون مع المتجاوزين، إذ يتم سحب القوارب إلى الميناء ومصادرة الشباك المخالفة، كما يتم عمل محضر بالواقعة للأشخاص المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

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