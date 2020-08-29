«دفاع مدني الفجيرة» تنقذ شخصين محشورين في مركبة

المصدر: سمية الحمادي ■الفجيرة

أنقذت فرق الدفاع المدني في الفجيرة شخصين كانا محشورين داخل مركبة، نتيجة حادث اصطدام مركبتهما بشاحنة على طريق البطحاء في منطقة الطويين.

وتلقت غرفة عمليات الدفاع المدني الفجيرة بلاغاً في تمام الساعة 12:27 بعد ظهر أول من أمس، يفيد بوجود شخصين محشورين وآخر مصاب إثر حادث تصادم وقع على طريق البطحاء في منطقة الطويين، وعلى ضوء البلاغ تحركت مركبات الدفاع المدني في مركز الطويين والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث. وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ الشخصين المحشورين داخل المركبة الخفيفة، وذلك باستخدام أدوات ومعدات الإنقاذ، ونقلهما مع المصاب الثالث إلى المستشفى بواسطة مركبة الإسعاف الوطني لتلقي العلاج اللازم. وتناشد إدارة الدفاع المدني في الفجيرة السائقين عدم السرعة والانتباه وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق.

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