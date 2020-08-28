ولي عهد الشارقة يوجّه بتطبيق نظام عمل مرن للأمهات الموظفات

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

وفق توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، تقرر منح إجازة استثنائية لمدة أسبوع للموظفات ممن لديهن أبناء في المراحل الدراسية من الصف التاسع فما دون، على أن يطبق نظام العمل عن بعد اعتباراً من الأسبوع التالي، وتصدر دائرة الموارد البشرية القواعد المنظمة لذلك.

‎وتأتي توجيهات سموه تزامناً مع بدء العام الدراسي، وانطلاقاً من حرص إمارة الشارقة على دعم العملية التعليمية، وإتاحة متابعة الأبناء في ظل جائحة كورونا، ومراعاة لظروف الأسرة وفقاً للمعايير والضوابط التي يتم تحديدها.

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