نيابة دبي تتناول تأملات تشريعية في مواد غسيل الأموال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت النيابة العامة في دبي محاضرة حول غسيل الأموال، ألقاها رئيس نيابة أول في نيابة الأموال العامة، المستشار أحمد مراد أحمد، استهدفت أعضاء النيابة، وتناولت تأملات تشريعية في مواد غسيل الأموال، الواردة في مرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة هذه الجريمة ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وتأتي المحاضرة في إطار حرص محاكم دبي على تطوير قدرات وكفاءات الكوادر البشرية بصفة مستمرة، إلى جانب تعزيز الإسهام الفاعل من المتدربين المعتمدين من أعضاء النيابة، واستثمار خبراتهم من خلال إلقاء المحاضرات وورش العمل لجميع موظفي الدائرة.

وتناول المستشار، خلال المحاضرة، مفهوم جريمة غسيل الأموال والتطور التشريعي لهذه الجريمة وطبيعتها القانونية، كما تطرق لأساليب تحقيق عضو النيابة في مثل تلك الجرائم، وأهم المعوقات التي يواجهها في التحقيق، بالإضافة إلى شرح نموذج من قضايا غسيل الأموال، واستعراض البيانات حول التقييم الوطني لمواجهة جرائم غسيل الأموال.

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