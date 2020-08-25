حبس المتهم الأول صاحب القصة المكذوبة بوفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ "كورونا" ومذيع القناة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها استمرار تصدر الإمارات عالمياً لعدد الفحوصات الاستباقية للكشف عن كورونا مقارنة بعدد السكان، وحذرت من تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ونفت شائعة وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة والتي تم إذاعتها في أحد البرامج التليفزيونية، مشيرة إلى أن النائب العام يتابع مستجدات التحقيق في هذه القضية، وتم حبس المتهمين الأول والثاني في هذه القضية احتياطياً.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، الدكتور عمر الحمادي: " تم إجراء 69 ألف و309 فحص جديد، والكشف عن 339حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد -19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 67 ألف و621 حالة، وتسجيل 172 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 58 ألف و754حالة، ووفاة شخص واحد من المصابين بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 377 حالة، فيما لا يزال 8 آلاف و490 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.

وأضاف الحمادي: "شهدنا منذ بداية شهر أغسطس الجاري، زيادة بحوالي 10% في الإصابات المسجلة، والتي انعكست على الزيادة بنسبة الحالات النشطة والتي ما زالت تتلقى العلاج خلال الأسبوعين الماضيين من 9.5% إلى 12%"، كما شهدنا في الفترة ذاتها زيادة بحوالي 10% في الإصابات المسجلة، والتي انعكست على الزيادة بنسبة الحالات النشطة التي ما زالت تتلقى العلاج خلال الأسبوعين الماضيين من 9.5% إلى 12%"، مشيراً إلى أن حالات الوفيات من مرض كوفيد19 في الدولة ظلت عند معدلاتها السابقة، وبنسبة 0.5% من إجمالي حالات الإصابة، وذلك بفضل الرعاية الصحية وبروتوكولات العلاج المتقدمة التي توفرها الدولة للمصابين.

وتابع: "رصدنا بعض المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي لتجمعات وإقامة حفلات في بعض المرافق بدون تطبيق الإجراءات الوقاية، ونطالب جميع أفراد المجتمع بتحمل المسؤولية في الحفاظ على التباعد الجسدي ولبس الكمامات وغيرها".

من جانبه حذر المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، من الاستهتار بثقة المجتمع وإثارة الفزع من خلال إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنه تكدير الأمن المجتمعي وإلقاء الرعب بين الناس مرفوض جملة وتفصيلاً.

وقال: "تم بعد نشر القصة المفبركة حول وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بمرض كوفيد19 ، على قناة أبوظبي الرياضية، البدء فوراً بالتحري واستقصاء الحقائق في أقل من 48 ساعة، وعليه تم النفي بعد التثبت، واتخاذ الاجراءات اللازمة"، مشدداً على أنه سيتم محاسبة كل من يتهاون في اتباع البروتوكول الوطني لنشر وتبادل المعلومات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والخاص بكوفيد 19.

فيما أكد القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، المستشار سالم الزعابي، أن النيابة العامة لن تتهاون مع أي شخص يباشر مهام عمله على نحو غير جاد وغير مسؤول، وستطبق القانون بكل حزم وحسم.

وقال الزعابي: "النيابة العامة باشرت على وجه فوري وسريع إجراءات التحقيق عن الواقعة المكذوبة الخاصة بوفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة، ومازالت تجري تحقيقاتها المتعمقة، ليس فقط للوقوف على المسؤولية القانونية و مرتكبها، ولكن لتحديد كافة الحقائق و الأبعاد التي من المحتمل أن تكون وراء هذه الواقعة.

وأضاف: "الواقعة التي تم بثها على قناة أبوظبي الرياضية كاذبة ومختلقة من أساسها، فلا وجود لهذه العائلة من الأساس وقصتها مختلقة من خيال المتهم الأول صاحب القصة المكذوبة، كما أن المتهم الثاني مراسل القناة، خالف ما تمليه عليه واجبات عمله المهنية، فلم يرجع للجهات المختصة للتحقق من صحة المعلومات.

وتابع الزعابي: "أمر النائب العام حبس المذكورين " المتهمين الأول والثاني" احتياطياً على ذمة التحقيق حرصاً على سلامة إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة، وتهيب النيابة العامة بكل مسؤول في مجال الاعلام التحلي بالمسؤولية عند تناول موضوع جائحة كورونا والعمل الإعلامي بوجه خاص، ورواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجه عام، وذلك حفاظًا على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة".

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