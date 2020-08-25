مواقف سيارات بالطاقة الشمسية في دبي

المصدر: دبي - وام

أعلنت مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومدينة دبي للتعهيد، اكتمال العمل على مشروعين لمواقف السيارات، يشملان ألواح طاقة شمسية تولد إجمالي 4.25 غيغاواط من الكهرباء النظيفة سنوياً، أي ما يكفي لتزويد 350 منزلاً بالطاقة، ما يقلل 3000 طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويتم إنجاز المشروعين، اللذين يعملان بالطاقة الشمسية في مجمعي الأعمال، ضمن شراكة استراتيجية مع شركة إينوفا، المعنية بخدمات الطاقة المتكاملة، والخدمات الفنية المتعددة، بهدف تطوير بنية تحتية متقدمة ومستدامة. وتضم المظلة الشمسية الضخمة، في مدينة دبي للتعهيد 4170 لوحاً شمسياً، وتتمتع بقدرة 1.6 ميغاواط في ساعات الذروة، وتستطيع تلبية 98% من احتياجات الطاقة بالمجمع، وخفض ما مقداره 1250 طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتسهم المظلة الشمسية في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، وقدرتها 1.1 ميغاواط في ساعات الذروة، في تلبية نحو خُمس احتياجات استهلاك الكهرباء في المجمع، ما يخفض 1800 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

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