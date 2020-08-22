«مواصلات رأس الخيمة» تنفّذ 36 محطة حافلات عامة جديدة

المصدر: مصباح أمين ■رأس الخيمة

باشرت هيئة رأس الخيمة للمواصلات تنفيذ خطة توسعية في أنظمة النقل والمواصلات في الإمارة، من خلال تطبيق استراتيجيتها 2020-2025 النقل العام الداخلي على ثلاث مراحل، وتشمل المرحلة الأولى إطلاق ثلاثة مسارات لحافلات النقل العام الداخلي من خلال إنشاء 36 محطة جديدة، وسيتم تنفيذ الخدمة بحافلات حديثة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وقال مدير عام الهيئة، المهندس إسماعيل البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، إن مشروع النقل الداخلي للحافلات يشمل جميع مناطق الإمارة، ومن ضمنها المناطق الشمالية والجنوبية، لافتاً إلى أن الهيئة وفرت خدمة الحجز الذكي لمركبات الأجرة والليموزين، لتغطية كل المناطق عبر التطبيق الذكي على مدار الساعة.

وأضاف أن عدد أسطول مركبات الأجرة يصل إلى 850 مركبة، والهيئة لديها خطة للتوسع في مركبات الأجرة، وفقاً للمعايير العالمية في توفير الخدمة بناءً على الإحصاءات السكانية والسياحية، حيث تستهدف الهيئة، خلال الخمس سنوات المقبلة، توفير 2100 مركبة أجرة لتلبية احتياجات الإمارة.

وأشار البلوشي إلى أن الهيئة تلقت، منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي، 99 شكوى مقارنة بعدد 189 شكوى في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض 48%، موضحاً أن معظم مخالفات السائقين تركز على رفض طلبات الركاب أو التوقف المفاجئ.

وأوضح أن الهيئة تعمل على مراقبة أداء السائقين، وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة، كما تسعى إلى توفير أفضل الخدمات لمتعامليها، وتقديم الدعم للركاب، وتدريب السائقين على آلية ومنهجية الخدمة المتميزة للمتعاملين.

وذكر أن سائقي الهيئة عثروا على 477 متعلقات مفقودة في مركبات الأجرة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي، لافتاً إلى أن شهر يناير الماضي سجل 127 بلاغاً لمفقودات من قبل السائقين والركاب، يليه شهر فبراير بـ98 بلاغاً، فيما سجل مارس 18 بلاغاً، وأبريل 44 بلاغاً، ومايو 44 بلاغاً، ويونيو 45 بلاغاً، و57 بلاغاً في يوليو الماضي.

وأوضح البلوشي أن آلية التعامل مع الأغراض المفقودة تتم من خلال استلام البلاغ من المتعامل عن طريق التواصل مع مركز الحمراء للاتصال على الرقم المجاني 8001700، حيث يقوم العميل بتعبئة البيانات اللازمة، وتتضمن تاريخ ووقت فقدان الأمتعة، وتفاصيل محددة عن المفقودات، ووصف الرحلات، وتزويد الهيئة بفواتير العداد.

وأفاد بأنه يمكن لمركز الاتصال تتبع السائق إذا كانت التفاصيل صحيحة، وطلب ممثلي مركز الحمراء للاتصال من المتعاملين جمع العناصر التي تم العثور عليها من قسم المفقودات والعثور على أغراضهم، وتوقيع ورقة استلام مرفق بخطاب إيصال. وأشار إلى أنه في حالة عدم استلام أي شخص للأغراض التي تم العثور عليها، يتم تحويلها إلى مركز الشرطة لحفظها. متابعاً أن نسبة رضا العملاء عن خدمات الهيئة بلغت 98.5% منذ يونيو الماضي حتى أغسطس الجاري.

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