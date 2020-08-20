«الوطنية لإدارة الطوارئ»: لائحة مخالفات «كوفيد 19» لا تزال سارية

المصدر: عمر بيومي - أبوظبي

حذرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الالتزام هو السبيل الوحيد لعدم الاضطرار للوصول إلى العودة للإجراءات المشددة مرة أخرى.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة، الدكتور سيف الظاهري، أهمية الالتزام المجتمعي والمحافظة على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققتها دولة الإمارات في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال في تصريحات إعلامية إن «لائحة الالتزامات والجزاءات من النائب العام لا تزال سارية، ونطمح أن تكون كافية للمتهاونين ولا نضطر للوصول إلى العودة المشددة مرة أخرى. ولكن إذا اضطررنا لذلك فنحن جاهزون له، وسيكون ذلك بناء على دراسات ومعطيات».

وأضاف أن حملة «نلتزم لننتصر»، تعول على الجميع ليكونوا جزءا من هذا الانتصار، حيث تطمح الى الالتزام للوصول إلى (صفر) إصابات، مشيراً إلى أن «إعادة الأنشطة تمت باشتراطات وإجراءات احترازية واضحة، لأن التوازن كان مطلوبا في عودة الحياة، خاصة أننا كنا في فترة برنامج التعقيم الوطني، وكان الشعور العام بين الجميع هو شعور بالتقيد، لذك رد الفعل في الوبائيات خاصة يكون بهذا الأسلوب، حيث يسعى الجمهور للشعور بعودة ممارسة الحياة».

وشدد الظاهري على أن الالتزام هو العامل الرئيس في مواجهة فيروس كورونا، والمحافظة على منجزات ومكتسبات الدولة في مواجهة هذا الفيروس، خاصة أننا نحاربه منذ 8 أشهر.

وأضاف أن «الإمارات من أفضل الدول في تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة الجائحة، إلا أن عودة الانشطة لا تعني انتهاء الأزمة والتخلي عن الإجراءات الاحترازية».

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