قيد 9 محامين.. والتجديد لـ 17 مندوباً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

وافقت «لجنة شؤون المحامين»، بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لتسعة محامين مواطنين، وتجديد قيد 25 محامياً، ونقل قيد ثلاثة إلى جدول غير المشتغلين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، وعضوية كلٍّ من: القاضي عبدالكريم محمد فرعون - محكمة النقض، والقاضي سعد عبدالباري - محكمة استئناف أبوظبي، والمستشار بوشعيب هجامي - محكمة استئناف العين، والمستشار محمد ضويهر الكثيري - النيابة العامة، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، ومدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، خميس مبارك القبيسي، مقرراً للجنة.

كما وافقت اللجنة على طلبات تجديد قيد 17 مندوباً، بجدول مندوبي مكاتب المحاماة، ونقل قيد ثلاثة.

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