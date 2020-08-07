شرطة الفجيرة تعزز الوعي المروري بـ «صيف آمن»

المصدر: الفجيرة - وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الحملة الفصلية الثالثة، تحت شعار«صيف مروري آمن»، والتي تأتي ضمن خطة حملات التوعية المرورية لوزارة الداخلية والقيادة، وذلك تجسيداً للهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية لقطاع المرور، المتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً للإسهام في تعزيز الوعي المروري لدى كل شرائح المجتمع.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المروري لدى السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة التأكد من سلامة المركبة، وسلامة الإطارات، ونشر الوعي بضرورة الالتزام بالحمولة المسموح بها، نظراً لما تشكله الحمولة الزائدة من زيادة خطر انفجار الإطارات على الطريق، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العميد الدكتور علي راشد بن عواش، حرص القيادة على تعزيز أمن وسلامة الطرق في فصل الصيف، من خلال نشر الوعي والثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق بالإجراءات الوقائية للقيادة الآمنة في فصل الصيف، مشدداً على الحرص على صيانة المركبة، والتأكد من سلامة الإطارات، وتجنب الحمولة الزائدة للمركبة، ما يحقق السلامة على الطريق، ويسهم في خفض الحوادث والإصابات والوفيات.

وأفادت الملازم أول، موزة عبدالسلام الدرمكي، بأن شعار الحملة (صيف مروري آمن) يأتي في المقام الأول لتعزيز الوعي المروري لدى السائقين ومستخدمي الطريق بمخاطر ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، الذي يؤثر في سلامة المركبة وسلامة الإطارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news