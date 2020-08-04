طيران شرطة أبوظبي ينفذ 520 طلعة جوية خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفّذت إدارة طيران شرطة أبوظبي 520 طلعة جوية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تنوعت بين المهام الشرطية والتدريبية والإسعاف الجوي.

وأكد مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، أن الإدارة تهتم بتلبية النداءات الإنسانية والوصول إلى مواقع البلاغات ضمن زمن الاستجابة المُخطط لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الإنسانية في المناطق التي يتعذر الوصول إليها والطرق الخارجية.

ونظمت الإدارة 25 دورة تدريبية تضمنت 13 دورة في الطيران التشبيهي، استفاد منها 26 من الطيارين وسبع دورات تحويلية استفاد منها سبعة طيارين، ودورة قائد طائرة، ودورة مدرب طيار، ودورة طيران تحويلي على طيارة AW-139، ودورة طيران تحويلي على طيارة AB-412، ودورة مراقب جوي.

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