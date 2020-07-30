الشارقة تسمح للشاحنات باستخدام طريقي الذيد والإمارات على مدار اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن السماح للشاحنات باستخدام طريقي الذيد والإمارات، خلال العطلة الدراسية على مدار اليوم، واستمرار قرارات المنع لبعض الطرق الأخرى.

وأوضحت الهيئة أنه يسمح للشاحنات بالعبور من طريق الإمارات (في حدود إمارة الشارقة)، وطريق الذيد بداية من تقاطع 7، حتى طريق الشاحنات بالذيد، ومنع مرورها نهائياً من طريق الذيد العام بداية من تقاطع رقم 7، وحتى ميدان الثقافة، وكذلك غير مسموح نهائياً بمرور الشاحنات من طريق مليحة، بداية من جسر البديع حتى مدينة كلباء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news