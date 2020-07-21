بيانات «مسبار الأمل» تجيب عن أسئلة محورية حول مناخ المريخ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحمل «مسبار الأمل» ثلاثة أجهزة هي: كاميرا الاستكشاف Emirates Exploration Imager [EXI]، وهي كاميرا رقمية تلتقط صوراً للمريخ بدقة عالية وتقوم بقياس الجليد والأوزون في الطبقة السفلى من الغلاف الجوي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء، ويستخدم لقياس التوزع العام للغبار وسحب الجليد وبخار الماء في الطبقة السفلى من الغلاف الجوي المريخي. وتم تحسين هذا الجهاز لالتقاط العوامل الديناميكية المتكاملة في الطبقة السفلى الوسطى من الغلاف الجوي فوق نصف الكرة المريخية، بالإضافة إلى المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية الذي يقوم بقياس الأوكسجين وأول أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وتنوع الهيدروجين والأوكسجين في الطبقة العليا من الغلاف الجوي للكوكب الأحمر. وسوف تساعد البيانات المجمعة على إيجاد إجابات لأسئلة محورية حول مناخ كوكب المريخ وفقدان غازي الهيدروجين والأوكسجين في الفضاء خلال عام مريخي واحد.

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